SAT.1Staffel 3Folge 15
Folge 15: Eiskalte Rache

22 Min.Ab 12

Snowboard-Profi Sebastian Ried steht vor einem Karrieresprung: Wenn er den "Big Air Contest" gewinnt, erwarten ihn Geld und Ruhm. Doch drei Tage vorher bekommt er eine Nachricht: Sollte er starten, droht ihm ein fürchterliches Schicksal. Lenßen & Partner sind im Skigebiet und kümmern sich um potenzielle Täter: z.B. Markus Oberländer, der größte Konkurrent und derjenige, der den Platz in einem Profi-Team freigeben musste. Aber das ist nicht der einzige Verdächtige ...

SAT.1
