Lenßen & Partner
Folge 11: Taxifahrt ins Grauen
22 Min.Ab 12
Als Ingo Lenßen in ein Taxi steigen will, fällt ihm der Fahrer Lorenz Häusler bewusstlos in die Arme. Er kommt zu sich und erzählt, dass er Opfer eines Überfalls wurde - die Tageseinnahmen sind weg! Es stellt sich heraus, dass der Täter schon öfter aktiv war: Er lockt sein Opfer in eine verlassene Gegend und schlägt dann zu.
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1