ProSieben MAXXStaffel 4Folge 10vom 08.02.2026
Der Einzelkämpfer

41 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12

Um die Straßen frei und das Geschäft am Laufen zu halten, trotzen die Männer und Frauen der LKW-Bergungsunternehmen jedem Wetter zu jeglicher Tages- und Nachtzeit. Bergungsexperte Buzz muss heute sein Abschleppfahrzeug abgeben.

ProSieben MAXX

