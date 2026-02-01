Zum Inhalt springenBarrierefrei
LKW-Bergung extrem

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 8vom 08.02.2026
Der nervigste Auftrag aller Zeiten

Folge 8: Der nervigste Auftrag aller Zeiten

43 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12

Um die Straßen frei und das Geschäft am Laufen zu halten, trotzen die Männer und Frauen der LKW-Bergungsunternehmen jedem Wetter zu jeglicher Tages- und Nachtzeit. Ein Müllwagen steht kurz davor, einen Hügel hinunterzurollen. Können die Bergungsprofis verhindern, dass er in den Graben rutscht?

