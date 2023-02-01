Regionalität ist im Lokal "Weinhaus Ewig Leben" wichtig!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 01.02.2023: Regionalität ist im Lokal "Weinhaus Ewig Leben" wichtig!
Folge vom 01.02.2023
Halbzeit für die Würzburger Gastronomen: Heute begibt sich der Profi Mike Süsser zu Steven ins "Weinhaus Ewig Leben". Der Gastgeber bietet fränkische Küche an und achtet dabei sehr auf Regionalität. Ob der extrovertierte Steven mit seinem bodenständigen Weinhaus die Konkurrenz überzeugen kann?
