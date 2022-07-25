Neue Runde, neues Glück: Der Wettstreit der Promi-MännerJetzt ohne Werbung streamen
Mein Mann kann
Folge 2: Neue Runde, neues Glück: Der Wettstreit der Promi-Männer
105 Min.Folge vom 25.07.2022Ab 6
Diese vier prominenten Paare zocken heute bei "Mein Mann kann" um den Sieg: Barbara Wussow & Albert Fortell, Christina Luft & Luca Hänni, Anna Rossow & Dominik Stuckmann sowie Ross Antony & Paul Reeves.
Alle Staffeln im Überblick
Mein Mann kann
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 7-8, Season 2022: SAT.1