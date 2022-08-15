Da haben die Frauen ihre Männer unterschätzt: Die Promi-Männer können so einigesJetzt ohne Werbung streamen
Mein Mann kann
Folge 5: Da haben die Frauen ihre Männer unterschätzt: Die Promi-Männer können so einiges
103 Min.Folge vom 15.08.2022Ab 6
Diese prominenten Paare zocken heute bei "Mein Mann kann" um den Sieg: Giulia Siegel & Ludwig Heer, Ramona Elsener & Joey Heindle, Silvia Wollny & Harald Elsenbast sowie Lisha & Lou.
Alle Staffeln im Überblick
Mein Mann kann
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 7-8, Season 2022: SAT.1