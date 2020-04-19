Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mit Nagel und Köpfchen - Die große Kreativ-Challe

Folge 3

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 19.04.2020
Folge 3

Folge 3Jetzt kostenlos streamen

Mit Nagel und Köpfchen - Die große Kreativ-Challe

Folge 3: Folge 3

107 Min.Folge vom 19.04.2020Ab 6

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Sechs Selbermacher-Teams schreiten in einer weiteren Folge an ihre Werkbänke. In Projekt 1 müssen die kreativen Heimwerker zeigen, wie sie aus einem alten Stuhl ein neues Möbel zaubern, während im zweiten Projekt eine wahre Herausforderung auf engstem Raum auf sie wartet. Für eine Treppennische soll eine praktische als auch einfallsreiche Lösung gefunden werden. Welche Leistung überzeugt und von wem müssen wir uns verabschieden?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mit Nagel und Köpfchen - Die große Kreativ-Challe
SAT.1
Mit Nagel und Köpfchen - Die große Kreativ-Challe

Mit Nagel und Köpfchen - Die große Kreativ-Challe

Alle 1 Staffeln und Folgen