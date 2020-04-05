Mit Nagel und Köpfchen - Die große Kreativ-Challe
Folge 2: Folge 2
106 Min.Folge vom 05.04.2020Ab 6
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Sieben Teams bewaffnen sich mit Baumaterialien und Werkzeug, um für das erste Projekt ein Möbelstück zu bauen, während sie im zweiten Projekt ein bestimmtes Raumproblem kreativ lösen sollen. Heute wird ein frei wählbares Möbelstück aus Kupferrohren, Holzbrettern und Seilen gebaut und ein Balkon in eine Wohlfühloase verwandelt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mit Nagel und Köpfchen - Die große Kreativ-Challe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kunsthandwerk, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1