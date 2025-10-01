Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Radioaktiv

Paramount GlobalStaffel 1Folge 10
Radioaktiv

RadioaktivJetzt kostenlos streamen

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 10: Radioaktiv

40 Min.Ab 12

Diebe haben einen Laster mit radioaktivem Material in ihre Gewalt gebracht. Sie drohen, eine "schmutzige Bombe" in L.A. zu zünden, wenn nicht 20 Millionen Dollar an sie gezahlt werden. Während sich Don auf die Spuren des Trucks macht, versucht Charlie herauszufinden, wo in L.A. die Bombe den größten Schaden anrichten könnte. Sie stellen fest, dass die Aktion der Bande von deren eigentlichen Coup ablenken soll: einem Kunstraub in großem Stil.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Paramount Global
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Alle 6 Staffeln und Folgen