Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Identitätskrise

Paramount GlobalStaffel 1Folge 8
Identitätskrise

IdentitätskriseJetzt kostenlos streamen

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 8: Identitätskrise

41 Min.Ab 12

Trevor Riley, vom FBI wegen Investmentbetrugs gesucht, wird erdrosselt in seiner Wohnung aufgefunden. Die Tat erinnert an den Mord an Lisa Bayle, der vor einem Jahr passierte. Ihr Mörder Cliff Howard sitzt allerdings in Haft. In Don kommen Zweifel an Howards Schuld hoch, und er bittet Charlie, den Fall Bayle neu zu überprüfen. Dabei stoßen sie auf Rileys Nachbarn Mark Andric, einen - wie sich herausstellt - ehemaligen serbischen Leutnant, der eine Affäre mit Lisa Bayle hatte ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Paramount Global
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Alle 6 Staffeln und Folgen