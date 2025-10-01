Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Bankräuber

Paramount GlobalStaffel 1Folge 2
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 2: Bankräuber

41 Min.Ab 12

Don ermittelt gegen eine Bankräuber-Bande, auf deren Konto bereits 16 Überfälle gehen. Sein Bruder Charlie schafft es, mit einer Formel den Ort des nächsten Überfalls zu berechnen. Doch als Don und seine Kollegen die "Gentlemen-Gauner" überführen wollen, gerät die Situation außer Kontrolle: Die sonst gewaltlosen Überfälle enden in einem Blutbad, und auch Don gerät in große Gefahr. Charlie gibt sich die Schuld für das Fiasko und will die Polizeiarbeit an den Nagel hängen ...

Paramount Global
