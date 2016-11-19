Staffel 1Folge 11vom 19.11.2016
Off Limits mit Harro Füllgrabe
Folge 11: Die Cliff-Diving-Challenge
46 Min.Folge vom 19.11.2016Ab 6
Das Maggiatal in der Schweiz ist ein Mekka für Klippenspringer: 20 Meter Felsen fallen lotsenkrecht in einen eisigen Gebirgsfluss. Die Körper der Klippenspringer werden hier von 90 km/h Fallgeschwindigkeit auf 0 km/h abgebremst. Klingt verrückt - ist es auch! Cliffdiving-Profi Anna Bader gibt Extremreporter Harro die richtigen Tipps, um einen gefährlichen Sprung aus 20 Meter Höhe ohne Verletzung zu überstehen. Ob sich Harro am Ende überwinden kann und springt?
Genre:im Freien/Outdoor, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben MAXX