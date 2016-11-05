Zum Inhalt springenBarrierefrei
Off Limits mit Harro Füllgrabe

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 9vom 05.11.2016
Flying High - Harro hebt ab!

47 Min.Folge vom 05.11.2016Ab 6

400 Meter über dem Erdboden schweben - nur mit einem Gleitsegel, ein paar zusammengeschweißten Alurohren und einem Zweitaktmotor? Motorschirmfliegen macht es möglich. In so einem windigen Fluggerät lernt Extremreporter Harro Füllgrabe abzuheben. Mit Hilfe eines Coachs hat Fluganfänger Harro die Möglichkeit, innerhalb von zwei Tagen durch die Lüfte zu schweben.

