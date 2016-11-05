Staffel 1Folge 9vom 05.11.2016
47 Min.Folge vom 05.11.2016Ab 6
400 Meter über dem Erdboden schweben - nur mit einem Gleitsegel, ein paar zusammengeschweißten Alurohren und einem Zweitaktmotor? Motorschirmfliegen macht es möglich. In so einem windigen Fluggerät lernt Extremreporter Harro Füllgrabe abzuheben. Mit Hilfe eines Coachs hat Fluganfänger Harro die Möglichkeit, innerhalb von zwei Tagen durch die Lüfte zu schweben.
