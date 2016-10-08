Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Off Limits mit Harro Füllgrabe

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 5vom 08.10.2016
Captured - Vorstoß in die Tiefe der Erde!

Captured - Vorstoß in die Tiefe der Erde!Jetzt kostenlos streamen

Off Limits mit Harro Füllgrabe

Folge 5: Captured - Vorstoß in die Tiefe der Erde!

46 Min.Folge vom 08.10.2016Ab 6

Gemeinsam mit dem Höhlenforscher Georg Ronge lässt sich Harro Füllgrabe auf eine neue Herausforderung ein. In der Nähe von Salzburg steigt der Reporter in ein unscheinbares Erdloch, das es in sich hat. Unter der Erde ist es nass, kalt und eng. Harro zwängt sich durch Gesteinsspalten und wird beinahe von einem unterirdischen Wasserfall fortgerissen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Off Limits mit Harro Füllgrabe
ProSieben MAXX

Off Limits mit Harro Füllgrabe

Alle 1 Staffeln und Folgen