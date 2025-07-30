Zum Inhalt springenBarrierefrei
Police Force - Einsatz in Neuseeland

Flucht im Tunnel

ProSieben MAXXStaffel 19Folge 4vom 30.07.2025
Folge 4: Flucht im Tunnel

21 Min.Folge vom 30.07.2025Ab 12

Die Doku-Serie "Police Force - Einsatz in Neuseeland" begleitet Polizeibeamten bei ihrer täglichen Arbeit. Bei der Verbrechensbekämpfung riskieren die Ermittler oft ihr Leben, um in der Stadt für mehr Sicherheit zu sorgen. Dabei bekommen sie es u. a. mit Verkehrssündern, Drogendealern, Terroristen und Dieben zu tun.

