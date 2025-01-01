Police Force - Einsatz in Neuseeland
4 StaffelnAb 12
Police Force - Einsatz in Neuseeland
Die Doku-Serie "Police Force - Einsatz in Neuseeland" begleitet Polizeibeamten bei ihrer täglichen Arbeit. Bei der Verbrechensbekämpfung riskieren die Ermittler oft ihr Leben, um in der Stadt für mehr Sicherheit zu sorgen. Dabei bekommen sie es u. a. mit Verkehrssündern, Drogendealern, Terroristen und Dieben zu tun.
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:NZ, 2009
Copyrights:© Beyond Entertainment Limited