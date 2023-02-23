Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4 Doku: MEI SCHNITZEL IS NED DEPPERT - Hat Fleisch noch eine Zukunft?

PULS 4Staffel 1Folge 1vom 23.02.2023
50 Min.Folge vom 23.02.2023Ab 6

Fleisch, Mensch, Tier: Der Streit darüber, wie und ob Fleisch überhaupt gegessen werden darf, spaltet die Gesellschaft. Den Landwirten geht die Veränderung zu schnell, den veganen Aktivist:innen zu langsam. Überzeugter Fleischesser oder radikaler Fleischhasser. Welche Zukunft hat unser Fleischkonsum?

PULS 4
