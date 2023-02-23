PULS 4 Doku: MEI SCHNITZEL IS NED DEPPERT - Hat Fleisch noch eine Zukunft?Jetzt kostenlos streamen
PULS 4 Doku: MEI SCHNITZEL IS NED DEPPERT - Hat Fleisch noch eine Zukunft?
Folge 1: PULS 4 Doku: MEI SCHNITZEL IS NED DEPPERT - Hat Fleisch noch eine Zukunft?
23.02.2023
Fleisch, Mensch, Tier: Der Streit darüber, wie und ob Fleisch überhaupt gegessen werden darf, spaltet die Gesellschaft. Den Landwirten geht die Veränderung zu schnell, den veganen Aktivist:innen zu langsam. Überzeugter Fleischesser oder radikaler Fleischhasser. Welche Zukunft hat unser Fleischkonsum?
PULS 4 Doku: MEI SCHNITZEL IS NED DEPPERT - Hat Fleisch noch eine Zukunft?
