PULS 4 Doku: MEI SCHNITZEL IS NED DEPPERT - Hat Fleisch noch eine Zukunft?
Fleisch, Mensch, Tier: Der Streit darüber, wie und ob Fleisch überhaupt gegessen werden darf, spaltet die Gesellschaft. Den Landwirten geht die Veränderung zu schnell, den veganen Aktivist:innen zu langsam. Überzeugter Fleischesser oder radikaler Fleischhasser. Welche Zukunft hat unser Fleischkonsum?
