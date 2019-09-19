Zum Inhalt springenBarrierefrei
Harte Schale, weicher Kern?

ProSiebenStaffel 2019Folge 31vom 19.09.2019
Folge 31: Harte Schale, weicher Kern?

45 Min.Folge vom 19.09.2019Ab 12

Harte Schale, weicher Kern? Coach-Kollegen und Talente über Sidos Gnadenlos-Kritik bei "The Voice of Germany" Und: "red. Star Tour" mit Alice Merton! "Die Neue" lädt ein zur privaten Berlin-Rundfahrt. Alice über ihre Kindheit in Kanada und wie man einen Welthit schreibt.

