Folge 31: Harte Schale, weicher Kern?
45 Min.Folge vom 19.09.2019Ab 12
Harte Schale, weicher Kern? Coach-Kollegen und Talente über Sidos Gnadenlos-Kritik bei "The Voice of Germany" Und: "red. Star Tour" mit Alice Merton! "Die Neue" lädt ein zur privaten Berlin-Rundfahrt. Alice über ihre Kindheit in Kanada und wie man einen Welthit schreibt.
