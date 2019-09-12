Alles neu bei "The Voice of Germany"Jetzt kostenlos streamen
red.
Folge 30: Alles neu bei "The Voice of Germany"
43 Min.Folge vom 12.09.2019Ab 12
Alles neu bei "The Voice of Germany" - die neuen Coaches, die Überflieger-Talente, die Geheimnisse hinter den Kulissen! / "red. Star Tour": Alice, Mark, Sido & Rea auf privater Berlin-Rundfahrt mit Reporterin Hadnet Tesfai. Eine Reise durch Karriere und Privatleben der Coaches.
Genre:Nachrichtenmagazin
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben