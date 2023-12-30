Das Jahr endet mit einem Knall: Horst Lichter vs. Michael Kessler Jetzt ohne Werbung streamen
Schlag den Star
Folge 9: Das Jahr endet mit einem Knall: Horst Lichter vs. Michael Kessler
225 Min.Folge vom 30.12.2023Ab 12
In dieser Ausgabe treten Michael Kessler und Horst Lichter in bis zu 15 Runden im direkten Duell gegeneinander an. Wer beweist Kampfgeist und Fitness? Wer zeigt Köpfchen und Geschick? Dem Sieger winkt eine Gewinnsumme in Höhe von 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert.
Alle Staffeln im Überblick
Schlag den Star
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: Brainpool TV & © Season 2026: BRAINPOOL TV GmbH & © Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben , Bildrechte: ProSieben/Wolff, Steffen Z. & © Season 2025: Brainpool Entertainment GmbH & © Season 2023: Videorechte: ProSieben , Bildrechte: ProSieben/Willi Weber & © Season 2023: Brainpool/Raab TV & © Season 2022-2023: Raab TV
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