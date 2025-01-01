Schlag den Star
Schlag den Star
In bis zu 15 Spielen und Wettkämpfen treten jeweils zwei Prominente gegeneinander an. Zu gewinnen gibt es 100.000 Euro, Matthias Opdenhövel moderiert.
“Schlag den Star”: Darum geht es in der Show
In "Schlag den Star" treten zwei prominente Gegner:innen in bis zu 15 Spielrunden live gegeneinander an. Dabei geht es um Wissen, Geschick, Kraft und Ausdauer - und am Ende um ein Preisgeld von 100.000 Euro. Dafür kommen die Stars körperlich und geistig so richtig ins Schwitzen. Die Duelle reichen von sportlichen Herausforderungen bis zu Quiz- und Taktikspielen.
Bei "Schlag den Star" fieberst du von der ersten bis zur letzten Minute mit. Du erlebst Stars in einer ihnen völlig fremden Rolle und außerhalb ihrer Komfortzone. Da die Sendung live ausgestrahlt wird, ist nichts vorhersehbar und alles möglich - spannender geht's nicht.
"Schlag den Star" ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten Spielshows im deutschen Fernsehen. Sie ist entstanden aus der Kultshow "Schlag den Raab", die von 2006 bis 2015 auf Prosieben ausgestrahlt wurde. Seit der sechsten Staffel treten nicht mehr beliebige Kandidaten und Kandidatinnen gegen die Promis an. Stattdessen müssen die bekanntesten Stars Deutschlands ihre Kräfte gegeneinander messen.
Sendetermine und Folgenübersicht: So siehst du "Schlag den Star" im TV und online im Stream als Wiederholung oder live
"Schlag den Star" läuft in loser Folge samstags live zur Primetime um 20:15 Uhr im TV auf ProSieben und im Stream auf Joyn.
Du hast eine Sendung verpasst? Dann kannst du sie als Wiederholung auf Joyn nachholen. Dort stehen dir nach der TV-Ausstrahlung ganze Episoden und Highlights der Show als Clips kostenlos zur Verfügung.
Wenn die nächsten Live-Sendetermine feststehen, erfährst du es hier.
Matthias Opdenhövel: Das ist der Moderator von "Schlag den Star"
Ob bei "Schlag den Star" oder "The Masked Singer" - TV-Profi Matthias Opdenhövel führt souverän durch die Sendung. Mit seiner Mischung aus Schlagfertigkeit, Ruhe und Humor begleitet er die Promis durch das intensive Duell und behält auch bei hitzigen Spielverläufen den Überblick. Unterstützt wird Opdenhövel von Ron Ringguth, der die Spiele kommentiert.
Nicht nur die Geiss-Schwestern: Diese Promis haben bereits gewonnen
Wer sich in die Riege der "Schlag den Star"-Sieger:innen einreiht, hat Ausdauer, Köpfchen und Nervenstärke bewiesen. Zu den Gewinner:innen der vergangenen Jahre gehören Namen wie Wincent Weiss, Uwe Ochsenknecht, Sophia Thomalla, Sasha, Stefanie Hertel und viele mehr. 2025 gewann zuletzt die geballte Schwestern-Power: die Geiss-Schwestern Davina und Shania feierten dank ihres Teamworks den Sieg gegen Lilli und Luna Schweiger.