ORF IIIStaffel 1Folge 2vom 02.06.2024
45 Min.Folge vom 02.06.2024

Von Prinzen und Prinzessinnen erzählen die "Schönbrunner Frühlingsgeschichten", aber auch von Milchfrauen, Jägern, Fischern, Bäckern und Wurstmachern. Sie zeigen die k.u.k. Küche als "kaiserliche" Lebensart, die sich aber im Biedermeier bis zur "einfachen" Bevölkerung durchgezogen hat. Aus dieser Zeit stammen viele Rezepte, die bis heute geschätzt werden und zu denen es eine Unzahl an Kulturgeschichten gibt. Gekocht und erzählt wird in dieser Dokumentation sowohl in der Gegenwart als auch in "Kostüm" in der Vergangenheit. Berühmte "Highlights" der Wiener Küche wie der Tafelspitz, der Kaiserschmarrn oder die Sachertorte werden präsentiert, aber auch Unbekanntes, Pittoreskes soll seinen Platz finden. Anita Lackenberger serviert eine Melange aus Wiener Kultur und Wiener Geschmack. Regie: Anita Lackenberger Bildquelle: ORF/Produktion West/Kreativlösung/Gerald Prüller

