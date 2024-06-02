Schönbrunner Frühlingsgeschichten - Von Veilchen, Zitrusbäumen und kulinarischen TräumenJetzt kostenlos streamen
Schönbrunner Frühlingsgeschichten
Folge 2: Schönbrunner Frühlingsgeschichten - Von Veilchen, Zitrusbäumen und kulinarischen Träumen
Von Prinzen und Prinzessinnen erzählen die "Schönbrunner Frühlingsgeschichten", aber auch von Milchfrauen, Jägern, Fischern, Bäckern und Wurstmachern. Sie zeigen die k.u.k. Küche als "kaiserliche" Lebensart, die sich aber im Biedermeier bis zur "einfachen" Bevölkerung durchgezogen hat. Aus dieser Zeit stammen viele Rezepte, die bis heute geschätzt werden und zu denen es eine Unzahl an Kulturgeschichten gibt. Gekocht und erzählt wird in dieser Dokumentation sowohl in der Gegenwart als auch in "Kostüm" in der Vergangenheit. Berühmte "Highlights" der Wiener Küche wie der Tafelspitz, der Kaiserschmarrn oder die Sachertorte werden präsentiert, aber auch Unbekanntes, Pittoreskes soll seinen Platz finden. Anita Lackenberger serviert eine Melange aus Wiener Kultur und Wiener Geschmack. Regie: Anita Lackenberger Bildquelle: ORF/Produktion West/Kreativlösung/Gerald Prüller
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick