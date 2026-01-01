Schönbrunner Frühlingsgeschichten
1 StaffelAb 0
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Schönbrunner Frühlingsgeschichten
Gegessen wird und wurde schon immer gern in Wien. Von den kaiserlichen Rezepten ist bis heute noch vieles in der Küche der österreichischen Hauptstadt erhalten geblieben. Der Film verbindet kulinarische und historische „Schmankerln“ bei einem Frühlingsspaziergang durch bekannte und unbekannte Plätze zwischen Schönbrunn und den Wiener Traditionscafés.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3
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