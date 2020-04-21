taff
Folge vom 21.04.2020: Rockin' Bangkok (2)
30 Min.Folge vom 21.04.2020Ab 12
Fälscher-Märkte, Schönheitswettbewerbe und ein pulsierendes Nachtleben. Bangkok ist nicht nur die Hauptstadt, sondern das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum Thailands. Doch wer bezeichnet sich als Retterin von Bangkok, wie werden Babys im Stau der Großstadt geboren und wer sind die Geissens Bangkoks? "taff" trifft auf Menschen mit den wildesten Geschichten im Großstadttrubel. Außerdem: Promi-Quarantäne-Typen
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 1995
