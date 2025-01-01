taff
taff
Bei "taff" dreht sich eine Stunde lang alles um die Themen des Tages: Geschichten von Menschen und ihren Schicksalen, die News zu Stars und Sternchen sowie aktuelle Tipps und Trends.
taff wirft Konfetti in deinen Alltag!
Lifestyle, Promis und bewegende Geschichten sind deine Welt? Dann bist du bei taff genau richtig. Schon seit 1995 beleuchtet die Sendung jeden Vorabend die aktuellsten Trends in Sachen Fashion, Beauty und Stars – aber auch Themen aus dem aktuellen Weltgeschehen kommen dabei nie zu kurz. Mit taff bleibst du in nahezu allen Bereichen auf dem Laufenden.
Schau dir die ganzen Folgen von taff kostenlos in der Joyn-Mediathek an
Im TV läuft taff Montag bis Freitag von 17:00 bis 18:00 Uhr auf ProSieben. Doch selbst wenn du um diese Uhrzeit keinen Fernseher in deiner Nähe hast oder zum Beispiel noch arbeitest, musst du nicht auf die News des Tages verzichten. Du kannst dir die ganze Folge auch später am Tag noch in der Mediathek auf Joyn anschauen.
Du hast die Sendung des Tages verpasst? Die Wiederholung läuft auf Joyn
In der Mediathek auf Joyn gibt’s die vergangenen Folgen kostenlos zum Nachschauen. Und wenn du nur einen bestimmten Beitrag nochmal sehen möchtest, findest du hier auch einzelne Highlight-Clips aus der Sendung.
Wer moderiert taff? Das ist die Besetzung
Es sind nicht nur die persönlichen Schicksalsberichte oder glamourösen Geschichten aus der Welt der Stars, die der Sendung ihr unverwechselbares Gesicht verleihen. Die Moderator:innen von taff verpacken die Themen der Sendung so, dass sie im typischen taff-Konfettiregen stehen. Aktuell präsentieren Annemarie Carpendale, Viviane Geppert, Daniel Aminati, Neda Peemüller und Christian Düren im Wechsel die Themen des Tages.
Sie finden die besten Geschichten: Das sind die taff-Reporter:innen
Fesselnde Geschichten müssen gefunden werden. Zu diesem Zweck arbeiten im Hintergrund gute Spürnasen, die Trends ausfindig machen. Die Reporter:innen der Sendung halten sich jedoch zurück und verschwinden sozusagen hinter ihren Geschichten. Ohne sie wäre taff nicht taff. Die Reporter:innen gehen auf Spurensuche, testen Trends auf Herz und Nieren und sind sich auch für verrückte Selbstversuche nicht zu schade.
taff kostenlos auf Joyn streamen: Diese Themen erwarten dich
taff trifft dich ins Herz durch außergewöhnliche Geschichten von Menschen. taff bringt dich durch einzigartige Erfolgs-Storys zum Staunen. taff befriedigt deine Lust auf Klatsch und Tratsch durch die neuesten Entwicklungen aus der Promi-Welt. taff stillt deinen Wissensdurst über Lifeytyle-Hacks. taff"bringt dich zum Lachen durch kuriose Geschichten und Charaktere. taff kann all das und noch mehr! E¬s ist diese Mischung, die jede und jeden abholt. taff zeigt das Leben in all seinen Facetten, bunt, schillernd oder schräg. Lass dich mitreißen!