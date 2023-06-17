Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Rise of Esports

Eine Branche im Boom

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 1vom 17.06.2023
Eine Branche im Boom

The Rise of Esports

Folge 1: Eine Branche im Boom

46 Min.Folge vom 17.06.2023Ab 12

Bereits Ende der 90er Jahre werden die ersten Esports-Events im südkoreanischen Fernsehen übertragen. Von dort aus erobert das Phänomen die ganze Welt und bringt mittlerweile Einnahmen in Milliardenhöhe. Durch die Möglichkeiten des Live-Streamings steigen immer mehr Menschen in das lukrative Geschäft ein und vor allem junge Leute wünschen sich eine Karriere im Online-Gaming.

