The Rise of Esports

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 2vom 07.03.2023
Folge 2: Die dunkle Seite des Gamings

46 Min.Folge vom 07.03.2023Ab 12

Zahlreiche junge Leute werden von den Vorzügen des Esports-Geschäfts angelockt. Doch die Chance auf den großen Durchbruch ist gering und der Konkurrenzkampf enorm. Ambitionierte Gamer berichten von ihrem harten Alltag, der aus täglichen stundenlangen Trainings besteht und kaum Zeit für ein Leben außerhalb des Spiels zulässt. Denn wer pausiert, wird von anderen überholt.

ProSieben MAXX
