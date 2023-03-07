Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Rise of Esports

Ein Blick in die Zukunft

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 3vom 07.03.2023
Ein Blick in die Zukunft

The Rise of Esports

Folge 3: Ein Blick in die Zukunft

42 Min.Folge vom 07.03.2023Ab 12

Durch den Boom des Esports wollen immer mehr Unternehmen und Spieleentwickler einen Teil der Gewinne einstreichen. Doch es gibt nur wenige Spiele, die sich tatsächlich für die Sportart eignen und durch die treue Fangemeinde zum weltweiten Erfolg werden. Der ständige Fokus auf immer mehr Umsatz führt schließlich dazu, dass Firmen die Liebe zum Spiel aus den Augen verlieren.

