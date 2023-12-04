Universum History: Zwischen Kaiser und Sultan - Das Schicksal des Antoine KöpeJetzt kostenlos streamen
Folge vom 04.12.2023: Universum History: Zwischen Kaiser und Sultan - Das Schicksal des Antoine Köpe
Antoine Köpe, der französische Fotograf und Karikaturist wird nicht umsonst "Antoine der Glückliche" genannt. Als Sohn französisch-ungarischer Eltern im spätosmanischen Istanbul geboren, wurde er Augenzeuge weltbewegender Ereignisse. 1908 feierte er mit den jungen Türken die Revolution, erlebte den Untergang des Osmanischen Reichs, kämpfte als Soldat der Österreichisch-Ungarischen Armee im Ersten Weltkrieg, und war Teil der Gründung der modernen Türkei unter Kemal Atatürk. Köpe hat all dies nicht nur überlebt, sondern als leidenschaftlicher Kameramann und Karikaturist mit dem ihm eigenen Humor dokumentiert. Seine zehnbändigen Memoiren, tausende bislang unveröffentlichte Fotos, Filme, Skizzen, Zeichnungen und Briefe vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis 1950 bilden das unerschöpfliche Archiv dieser Dokumentation. Sie bieten einen faszinierenden Einblick in die Geschichte des Untergangs des Osmanischen Reichs und der Schöpfung der Türkischen Republik und eine völlig neue Perspektive auf das Leben damals im Mittleren Osten. Die Doku verbindet die spannende Lebensgeschichte des "Glücklichen Antoine" mit historisch bedeutenden Umwälzungen zu einem einzigartigen, zeitgeschichtlichen Dokument. Bildquelle: ORF/Epo-Film/ Anemon Productions