Universum History
Folge vom 20.05.2024: Universum History: Verbotenes Begehren - Meilensteine queerer Geschichte
45 Min.Folge vom 20.05.2024
Die junge Bürgerstochter Margarethe Csonka ist lesbisch und wird von ihren Eltern zu Sigmund Freud geschickt. Er soll sie von ihrem „verbotenen Begehren“ einer skandalumwitterten Gräfin und Prostituierten „heilen“. Doch Gretl kämpft um ihre Liebe und führt den Psychiater an der Nase herum. Freud kommt zum Schluss, dass Homosexualität weder geheilt werden kann - noch geheilt werden muss.
Altersfreigabe:
0