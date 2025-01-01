Verliebt in Berlin
Folge 11: Episode 11
23 Min.Ab 12
Lisa hat "es" wirklich gesagt - und David hat "es" auch gehört. Trotzdem kann sie sich gerade so herausreden, aber am nächsten Tag macht ihr Ausrutscher bei den Kollegen die Runde. David scheint sich tatsächlich einen Scherz daraus zu machen, über Lisas Liebesgeständnis herzuziehen. Sie sucht verzweifelt nach einem Ausweg und schreibt ihrem Chef schließlich einen alles erklärenden Brief ...
Verliebt in Berlin
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen