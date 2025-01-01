Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 13

ATV 2Staffel 1Folge 13
Episode 13

Episode 13Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 13: Episode 13

22 Min.Ab 12

Lisa bleibt zum Glück unentdeckt - und kopiert über Nacht Richards gesamte Unterlagen. Am nächsten Tag erkennt David, dass Richards Präsentation vom Feinsten ist - jetzt ist es aber zu spät dagegenzuhalten. Lisa will helfen, aber David winkt resigniert ab. Trotzdem macht sie sich mit ihrem alten Freund Jürgen an die Arbeit, Davids brillante, aber ungeordnete Ideen in eine passable Form zu bringen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
ATV 2
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen