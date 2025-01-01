Verliebt in Berlin
Folge 4: Episode 4
25 Min.Ab 12
Lisa kann nicht fassen, dass David Seidel sie zu seiner Assistentin gemacht hat. Nun will sie beweisen, dass er die richtige Wahl getroffen hat. David dagegen will sie so schnell wie möglich wieder loswerden, denn sie ist nur eine Notlösung, um ihn vor Sabrina zu bewahren.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen