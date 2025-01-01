Verliebt in Berlin
Folge 110: Episode 110
23 Min.Ab 12
Seit Richards Übernahme steht "Kerima" Kopf. Lisa betet, dass David Viktors Angebot ausschlägt. Als er klarstellt, wie sehr er an "Kerima" hängt, atmet sie erleichtert auf - bis sie einen irritierenden Anruf des Reisebüros erhält ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen