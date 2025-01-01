Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 117

Staffel 1Folge 117
Episode 117

Episode 117

Verliebt in Berlin

Folge 117: Episode 117

22 Min.Ab 12

Lisa findet heraus, dass die beiden Schläger von Richard geschickt wurden, und verbarrikadiert sich mit Jürgen in dessen Wohnung - plötzlich steht David vor der Tür. Als er von dem Überfall erfährt, fordert er Lisa auf, gemeinsam Richard zur Rede zu stellen ...

