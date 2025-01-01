Verliebt in Berlin
Folge 118: Episode 118
23 Min.Ab 12
Während Lisa überglücklich ist, dass David bei der Wiederherstellung des Kiosks mit anpackt, geht er Mariella aus dem Weg. Als David, Lisa und Jürgen ihre gute Zusammenarbeit feiern wollen, zieht sich Jürgen in letzter Minute zurück, um Lisa allein mit David zu lassen - doch der hat mittlerweile anderes vor.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
