Verliebt in Berlin

Episode 120

ATV 2Staffel 1Folge 120vom 14.02.2024
Folge 120: Episode 120

22 Min.Folge vom 14.02.2024Ab 12

Lisa ist sauer auf Jürgen, denn die Knutschfleck-Idee ist voll nach hinten losgegangen. Sie entschließt sich, David die Wahrheit über sich und Jürgen zu erzählen, doch als der sie bittet, ihm bei seinen Hochzeitsvorbereitungen zu helfen, braucht Lisa dringend eine Luftveränderung. Mit Jürgen allein in der freien Natur wird ihr plötzlich etwas klar ...

