Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 121

ATV 2Staffel 1Folge 121vom 04.01.2025
Episode 121

Episode 121Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 121: Episode 121

23 Min.Folge vom 04.01.2025Ab 12

Nach dem romantischen Ausflug mit Jürgen ist Lisa emotional verwirrt. Sie ist sich beinahe sicher, dass Jürgen mehr für sie empfindet als nur Freundschaft - doch als sie ihn auf die Probe stellt, muss sie erkennen, dass er sie offensichtlich gar nicht als Frau wahrnimmt ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
ATV 2
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen