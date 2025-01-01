Verliebt in Berlin
Folge 122: Episode 122
23 Min.Ab 12
Jürgen kommt ins Grübeln, als Lisa etwas zu heftig dementiert, sie habe ihn anbaggern wollen. Er geht auf das Spiel ein und verabredet sich mit Lisa zu einem Rendezvous ... Hannah, Timo und Kim lassen sich auf ein erotisches Abenteuer ein - danach weiß keiner der drei so recht, wie er mit der Situation umgehen soll ... Sophie versucht, ihre Einsamkeit mit Hilfe von Alkohol zu ertragen. Stattdessen wird sie noch verzweifelter und macht sogar Friedrich eindeutige Avancen ...
Verliebt in Berlin
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
