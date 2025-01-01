Verliebt in Berlin
Folge 138: Episode 138
23 Min.Ab 12
Lisa besinnt sich auf ihre Geschäftsführerfunktion und will "B.STYLE" mit einer eigenen Kollektion nach vorn bringen. Sie überredet Hannah, das Design zu übernehmen und bringt sie sogar selbst auf die entscheidenden Ideen. Als sie David stolz das erste Taschenmodell präsentiert, spricht der ihr jeglichen Instinkt für die Modebranche ab. Da bekommt Lisa Beistand von unerwarteter Seite ...
