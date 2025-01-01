Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 143

ATV 2Staffel 1Folge 143
Episode 143

Folge 143: Episode 143

23 Min.Ab 12

Lisa vertraut David, als er ihr verspricht, das belastende Material gegen Richard zurückzuhalten. Als das Dossier dennoch an die Presse geht, glaubt sie wie auch Mariella, dass David sein Wort gebrochen hat. Doch der beteuert seine Unschuld und bittet Lisa, auch Mariella davon zu überzeugen. Lisa sitzt in der Zwickmühle: Kann sie ihm glauben? Helga erfährt von Yvonnes Schwangerschaft und ihren Problemen mit Max. Sie beschließt, sich um sie zu kümmern.

