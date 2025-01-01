Verliebt in Berlin
Folge 143: Episode 143
23 Min.Ab 12
Lisa vertraut David, als er ihr verspricht, das belastende Material gegen Richard zurückzuhalten. Als das Dossier dennoch an die Presse geht, glaubt sie wie auch Mariella, dass David sein Wort gebrochen hat. Doch der beteuert seine Unschuld und bittet Lisa, auch Mariella davon zu überzeugen. Lisa sitzt in der Zwickmühle: Kann sie ihm glauben? Helga erfährt von Yvonnes Schwangerschaft und ihren Problemen mit Max. Sie beschließt, sich um sie zu kümmern.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
