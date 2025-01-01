Verliebt in Berlin
Folge 147: Episode 147
23 Min.Ab 12
Lisa ist nervös, denn vom Erfolg der bevorstehenden "B.SYTLE"-Präsentation hängt viel ab: Wenn sich die Kollektion gut verkauft, können sie ernsthaft darüber nachdenken, die Übernahme von "Kerima Moda" anzugehen. Bald sieht es jedoch so aus, als würde die Präsentation in einem Desaster enden.
Verliebt in Berlin
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
