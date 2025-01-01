Verliebt in Berlin
Folge 148: Episode 148
23 Min.Ab 12
Richard manövriert sich während eines Interviews öffentlich ins Abseits. Lisa freut sich diebisch über seinen Patzer, doch dann deutet vieles darauf hin, dass David dahinter steckt. Lisa kann nicht glauben, dass David sie nach seinem Versprechen, nicht mit unfairen Mitteln zu kämpfen, so hintergeht.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen