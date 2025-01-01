Verliebt in Berlin
Folge 151: Episode 151
23 Min.Ab 12
Lisa feiert ausgelassen den Triumph. Zwar findet sie es ärgerlich, wie David demonstrativ vor Richard auftrumpft, doch mehr als das genießt sie Davids kindliche Freude und hofft, dass alles wieder wie früher wird. Doch als David sich ihr und Richard gegenüber zunehmend überheblich verhält, fasst sie einen Entschluss.
