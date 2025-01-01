Verliebt in Berlin
Folge 159: Episode 159
23 Min.Ab 12
Lisa hofft darauf, dass sich die Fronten zwischen David und Richard endlich klären, nachdem sie ihre Entscheidung, die Verantwortung für "Kerima" auf beide gleichermaßen zu verteilen, verkündet hat. Als David jedoch die Konsequenz zieht und ihr ein neues Büro - weit entfernt von seinem - zuweist, denkt Lisa wehmütig an die alten Zeiten zurück.
Verliebt in Berlin
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
