Verliebt in Berlin
Folge 160: Episode 160
23 Min.Ab 12
Lisa hat ihr neues Büro bezogen und versucht, nach vorne zu schauen. Um nicht allein gegen David und Richard zu stehen, will sie Mariellas Unterstützung - doch die ist es leid, zwischen den Fronten zu agieren, und lehnt ab. Lisa zweifelt, ob es die richtige Entscheidung war, David und Richard gleichrangig die Verantwortung für "Kerima" zu übertragen.
