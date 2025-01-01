Verliebt in Berlin
Folge 166: Episode 166
23 Min.Ab 12
Lisa hat genug von Davids Misstrauen, während sie weiterhin ein kollegiales Verhältnis mit Richard pflegt. Als David ihr bei einem Geschäftsbrunch mit Richard auch noch eine Szene macht, kann sie nicht mehr anders, als ihn für einen kindischen Quertreiber zu halten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen