Verliebt in Berlin

Episode 167

ATV 2Staffel 1Folge 167
Folge 167: Episode 167

23 Min.Ab 12

Lisa freut sich über das heimlich belauschte Geständnis von David, dass er sie vermisst. Dieses Glücksgefühl lässt sie sich von niemandem nehmen, auch von Jürgen nicht. Bestärkt wird Lisa in ihrer Hochstimmung, als David über seinen Schatten springt und sich ihr und Richard gegenüber endlich kooperativ zeigt. Sie ahnt nicht, dass dahinter ein Plan von David steckt.

